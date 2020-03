Groupe Flo : quel impact du Coronavirus ?

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Après un début d'année positif, signant une progression de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires au 29 février 2020 hors effet des cessions, Groupe Flo a constaté depuis début mars une baisse de chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire Covid-19. Cette baisse, de l'ordre de -5% en cumul du 1er au 8 mars, s'est fortement accentuée pour atteindre une moyenne de -25% depuis le 9 mars en culminant à -40% le 14 mars.

Depuis le 15 mars, tous les restaurants de Groupe Flo sont fermés conformément aux mesures décidées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus.

Demande de délais de paiement sur les charges sociales et fiscales

Ces dernières semaines, le Groupe avait déjà pris ses responsabilités en mettant en place toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses collaborateurs et de ses clients, en ligne avec les mesures annoncées par le Président le 12 mars.

En terme de gestion financière, le Groupe avait lancé, dès le 9 mars, des mesures de réduction de coûts et reporté le calendrier de certaines rénovations.

De plus, Groupe Flo s'est inscrit dans le dispositif d'accompagnement annoncé par le Gouvernement et a demandé, dès le 13 mars, à bénéficier, des mesures de délais de paiement sur les charges sociales et fiscales.

Chômage partiel et réduction des investissements

Pour faire face à l'absence de chiffre d'affaires du 15 mars au 15 avril 2020, le Groupe travaille d'ores et déjà sur de nouvelles mesures de réduction de coûts et d'investissements, incluant la mise en chômage partiel des collaborateurs privés d'activité.

Dans ce contexte sans précédent, et en l'absence d'horizon défini de l'ampleur et de la fin de cette pandémie, le Groupe n'est pas en mesure de communiquer précisément les conséquences de ces évènements sur son résultat et sa trésorerie, et le fera, au plus tôt, dès que la situation sera normalisée et la visibilité meilleure.