Groupe Flo : pas de dissolution anticipée

(Boursier.com) — L 'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Groupe Flo SA s'est réunie, le 23 juin, à La Coupole à Paris, sous la présidence de Christophe Gaschin, président du conseil d'administration. Le quorum s'est établi à 93,733% des actions ayant droit de vote.

L'assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions proposées au vote par le conseil d'administration, à l'exception de la 21e résolution portant sur la dissolution anticipée de Groupe Flo consécutivement à des capitaux propres devenus inférieurs à son capital social.

Les résolutions adoptées ont notamment porté sur :

- l'approbation des comptes annuels et consolidés afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et l'affectation du résultat de l'exercice

- les éléments de rémunération des mandataires sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et la politique de rémunération applicable aux dirigeants et aux administrateurs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2022

- le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dominique Esnault

- le renouvellement de Constantin Associés, co-commissaire aux comptes titulaire, et l'absence de renouvellement de Cisane, son co-commissaire aux comptes suppléant

- le prochain transfert du siège social de la société

- diverses délégations de compétence ou de pouvoirs et autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, est disponible sur le site internet de la Société, rubrique "Finance/Assemblée générale".