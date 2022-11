Groupe Flo : la reprise est bien perceptible malgré les cessions

(Boursier.com) — L 'activité de Groupe Flo au 1er trimestre 2022 a été pénalisée par la propagation du variant Omicron et la mise en place de nouvelles mesures par le gouvernement au cours du mois de janvier 2022. Le 2e trimestre a connu une forte reprise de l'activité suite à la levée des différentes restrictions liées à la crise sanitaire et au retour des touristes. Cette reprise s'est poursuivie sur le 3e trimestre, portée également par une météo clémente.

Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo au 3e trimestre s'élève à 40,6 millions d'euros, en hausse de +7 ME par rapport au 3e trimestre 2021, dont +7,8 ME sur le périmètre comparable et rénové, -1,2 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance et +0,4 ME sur la franchise.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 118,1 ME en hausse de +73,1 ME par rapport à 2021. La progression du chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 par rapport au 30 septembre 2021 provient pour :

-> +69,6 ME au cumul des périmètres comparable, rénové et des expansions ;

-> +3,8 ME des franchises ;

-> -0,3 ME des cessions non prévues dans les objectifs initiaux de cessions retraités en IFRS 5.

Perspectives

Groupe Flo rappelle comme déjà indiqué que, "suite à l'acquisition de blocs d'actions" portant la participation de Groupe Bertrand dans Groupe Flo à 91,94% du capital et 95,19% des droits de vote, Groupe Bertrand a fait part de son intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, au cours du 4e trimestre 2022, un projet d'offre publique de retrait suivie par un retrait obligatoire sur les actions Groupe Flo qu'il ne détient pas. L'objectif sera de retirer Groupe Flo de la cote.

Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de Groupe Flo a constitué, le 12 octobre, un comité ad hoc puis, sur recommandation du comité ad hoc, désigné le 14 octobre un expert indépendant principalement chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.