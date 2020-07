Groupe Flo : fort impact de la crise sanitaire sur les semestriels

Groupe Flo : fort impact de la crise sanitaire sur les semestriels









Crédit photo © Groupe Flo

(Boursier.com) — Du 1er avril au 31 mai 2020, les restaurants du Groupe Flo ont été fermés. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 0, en baisse de -28,7 millions d'euros par rapport à 2019, dont -24,5 ME en conséquence des fermetures de restaurants et -4,2 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance. Sur le mois de juin 2020, le chiffre d'affaires consolidé baisse de -8,6 ME soit -64,3%, dont -6,5 ME sur les restaurants en exploitation et -2,1 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance.

Le chiffre d'affaires du 2e trimestre s'élève ainsi à 4,8 ME, en baisse de -37,3 ME par rapport au 1er semestre 2019, dont -30,6 ME en conséquence des fermetures de restaurants et des baisses de fréquentation après réouverture, et -6,7 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance. Depuis le 1er avril 2020, le Groupe poursuit son recentrage stratégique.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 baisse de -46,3 ME par rapport au 1er semestre 2019, dont -34,7 ME hors cessions et mises en location gérance soit +4,5 ME au 28 février, et -39,2 ME depuis le 1er mars et le début de la crise sanitaire. La baisse de -36,1 ME de marge brute 2020 reflète cette baisse de chiffre d'affaires.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à -12,2 ME en baisse de -9,8 ME vs 2019, dont -12 ME d'impact estimé du Covid-19, +0,1 ME au titre des cessions et +2,1 ME au titre des réductions de coûts et tous autres effets. L'application de la norme IFRS 16 a un impact positif de +0,4 ME sur le Résultat Opérationnel Courant 2020 vs +0,3 ME en 2019.

Le Résultat Opérationnel non Courant 2020 est négatif de -1,6 ME ( -2,9 ME en 2019). La variation positive de +1,3 ME vs 2019 provient pour +0,8 ME de la réduction des charges liées aux rénovations des sites Hippopotamus, +0,8 ME de la réduction des coûts de restructuration.

Le résultat net à fin juin 2020 est une perte de -15,6 ME, en recul de 6 ME (-9,6 ME en 2019).

La trésorerie s'élève à 39,5 ME au 30 juin Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s'élève à 51,2 ME au 30 juin.

Tendances du marché au 26 juillet

La baisse du chiffre d'affaires non retraité IFRS 5 de Groupe Flo du 1er au 26 juillet 2020 par rapport à 2019 est d'environ -35% hors cessions et mises en location gérance dont environ -20% Hippopotamus (tous restaurants ouverts), -65% Brasseries (2 réouvertures fin août), -85% Concessions (1 réouverture 15 juillet et 1 en août).

Certains sites parisiens pourraient être fermés à nouveau pendant l'été.

Groupe Flo précise que dans le cadre de la crise sanitaire, le Groupe vient de conclure avec son assureur des protocoles d'accord transactionnels pour la quasi-totalité de ses restaurants au titre desquels il percevra des indemnités pour un montant total forfaitaire de 11,9 ME au titre de l'année 2020. Ces indemnités seront comptabilisées dans le compte de résultat du 2e semestre 2020. Quelques établissements sont encore en cours de traitement et feront l'objet de transactions ultérieurement.