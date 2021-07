Groupe Flo : en perte de 19,2 ME sur le semestre

Groupe Flo : en perte de 19,2 ME sur le semestre









Crédit photo © Groupe Flo

(Boursier.com) — Dans le contexte sanitaire de pandémie de Covid-19, Groupe Flo rappelle la fermeture totale de ses restaurants jusqu'au 18 mai, puis la réouverture progressive de l'ensemble de ses structures d'accueil du public. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du 2e trimestre s'élève à 10,9 millions d'euros en hausse de +6,1 ME par rapport au 2e trimestre 2020, dont +5,8 ME sur le périmètre comparable et rénové, -0,2 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance et +0,5 ME sur la franchise.

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo s'élève à 11,4 ME, en baisse de -27,2 ME par rapport à 2020, dont -24,7 ME en conséquence des fermetures de restaurants et -2,5 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance.

La marge brute baisse de -22,2 ME avec le repli de -27,2 ME du chiffre d'affaires.

Les charges de personnel et autres frais opérationnels ont baissé de 15,5 ME par rapport à 2020 avec le recours à l'activité partielle prise en charge par l'Etat à hauteur de +5,1 ME, des exonérations de charges et aides au paiement pour +1,3 ME, différentes mesures de réductions de coûts menées à hauteur de +6,7 ME et l'impact des cessions survenues pour +2,4 ME.

L'EBITDA s'élève à -9,7 ME (-3 ME en 2020). Les amortissements, dépréciations et provisions nets opérationnels courants augmentent de 1,6 ME, dont 1,8 ME au titre des amortissements en conséquence des rénovations menées dans les restaurants.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -20,3 ME en baisse de -8,3 ME vs. 2020. Le résultat opérationnel non courant est à 3 ME (-1,6 ME en 2020). La variation positive de +4,6 ME vs. 2020 provient principalement de l'impact des cessions.

Le résultat net des activités non poursuivies conformément à la norme IFRS 5 s'élève à -0,6 ME vs -1 ME en 2020. Le résultat net à fin juin 2021 est une perte de -19,2 ME (-15,7 ME en 2020).

A fin juin 2021, la trésorerie s'élève à 39,8 ME, respectant les covenants bancaires applicables au 30 juin 2021.

Regroupement d'actions

Groupe Flo indique son intention de procéder, du 16 août au 6 septembre, à un regroupement d'actions par voie d'échange de 100 actions actuelles (valeur nominale : 0,05 euro) contre 1 action nouvelle (valeur nominale : 5 euros). Ce regroupement entend améliorer l'image du cours de l'action Groupe Flo, réduire sa volatilité et favoriser sa stabilisation, en cohérence avec la stratégie de développement mise en oeuvre depuis 2017.