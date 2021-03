Groupe Flo : en perte de 17 ME en 2020

Groupe Flo : en perte de 17 ME en 2020









Crédit photo © Groupe Flo

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2020, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo a baissé de -42,1millions d'euros (-84,6%) par rapport à 2019, dont -37 ME sur les restaurants en exploitation, -1,1 ME de revenus de franchise et -4 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance.

Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2020 s'élève à 71,4 ME, en baisse de -103,6 ME (-59,2%) par rapport au 31 décembre 2019. Hors cessions et mises en location gérance survenues au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires a baissé de -82,1 ME par rapport à 2019 (-55,7%).

Au total, 10 rénovations et 3 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été réalisées en 2020 (4 exploités en propre, 3 exploités en location gérance, 3 exploités en franchise). 2 rénovations et 1 nouveau restaurant sont en cours.

La marge brute 2020 baisse de -81,4 ME par rapport à 2019 en conséquence de la baisse du chiffre d'affaires de -103,6 ME. L'Ebitda s'élève à 9,6 ME (17,9 ME en 2019).

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à -8,7 ME en baisse de -11,3 ME par rapport à 2019, dont -9,8 ME d'impact estimé de la Covid-19.

Le résultat net des activités non poursuivies conformément à la norme IFRS 5 s'élève à -1,8 ME (-2,9 ME en 2019). La variation est de +1,1 ME vs. 2019 dont +0,9 ME au titre de la réduction de la perte opérationnelle des sites cédés ou en cession incluant des indemnités d'assurance protocolées sur le second semestre. Le résultat net à fin décembre 2020 est une perte de -17,1 ME (-12,3 ME en 2019).

Situation financière

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière brute s'élève à 87,2 ME au 31 décembre 2020, en hausse de 39,9 ME par rapport au 31 décembre 2019. Cette augmentation provient principalement de 4,5 ME d'avance en compte courant de la société Bertrand Invest et de la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 35,0 ME afin de financer les besoins en trésorerie du Groupe Flo.

A la clôture de l'exercice, la trésorerie s'élève à 29,4 ME respectant les covenants bancaires applicables au 31 décembre 2020. Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s'élève à 57,8 ME, en augmentation de +17,4 ME. Les capitaux propres s'élèvent à -2,3 ME au 31 décembre 2020.

La dette de location en application de la norme IFRS 16 s'élève à 78,3 ME au 31 décembre 2020, à comparer à 64,1 ME au 31 décembre 2019, après retraitement de 20,6 ME suite à l'application de la décision IFRS IC. La dette financière nette totale incluant les dettes de location norme IFRS 16 s'élève à 136,1 ME.

Perspectives

Suite aux annonces du Gouvernement en date du 14 janvier 2021 portant sur l'évolution des aides en faveur des entreprises, et en l'absence de visibilité quant à la date de réouverture des restaurants, le Groupe s'est rapproché de son pool bancaire afin d'obtenir un différé d'un an supplémentaire pour commencer à rembourser son prêt garanti par l'ÉEat et afin de sécuriser ses liquidités.

Le Groupe assure tout mettre en oeuvre pour préparer la réouverture de ses restaurants dès que les conditions sanitaires le permettront.