Groupe Flo contient sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité de Groupe Flo au 1er trimestre 2022 a été pénalisée par la propagation du variant Omicron et la mise en place de nouvelles mesures par le gouvernement au cours du mois de janvier 2022. Toutes ces mesures ont depuis été levées. Le 2e trimestre a connu une forte reprise de l'activité avec le retour des touristes. Néanmoins, le conflit russo-ukrainien, qui a éclaté en février 2022 et qui perdure, a pour conséquence l'augmentation du coût des matières premières, des énergies et donc corrélativement l'augmentation des coûts d'approvisionnement du Groupe.

Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo au 1er semestre s'élève à 77,5 millions d'euros en hausse de +66,1 ME par rapport au 1er semestre 2021.

La marge brute augmente de 52,1 ME, à 61,4 ME.

Les charges de personnel et autres frais opérationnels ont augmenté de 33,3 ME par rapport à 2021 du fait de la reprise de l'activité. Par ailleurs, le Groupe a reçu une réponse favorable au bénéfice de l'aide dite "fermeture" mise en place par le gouvernement dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Le Groupe a perçu à ce titre, un montant de 1,1 ME intégré dans les autres frais opérationnels.

L'Ebitda s'élève à +8,7 ME (-10,1 ME en 2021).

Le résultat opérationnel courant est à -1,3 ME en hausse de 18,9 ME 2021. Le résultat opérationnel non courant ressort à 2,4 ME (3 ME en 2021).

Le résultat net à fin juin 2022 est une perte de -1,5 ME (-19,1 ME en 2021).

La dette financière nette totale incluant les dettes de location IFRS 16 s'élève à 108,6 ME. Les capitaux propres s'élèvent à -11,4 ME au 30 juin.