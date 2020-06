Groupe Flo conclut un PGE de 35 ME

(Boursier.com) — A l'image de nombreuses entreprises de son secteur, Groupe Flo a signé un contrat de crédit d'un montant de 35 millions d'euros, garanti par l'Etat à hauteur de 90%. Il a une maturité de 1 an, au 29 juin 2021, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles, soit jusqu'en juin 2026. Ce prêt est conclu avec un pool de banques françaises de premier plan : Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, et Crédit Lyonnais.

Cet emprunt est réalisé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) dans le contexte de crise Covid-19. Il va sécuriser la liquidité du Groupe Flo. Il permettra de financer les besoins de trésorerie de la société et des autres membres du groupe afin de préserver leurs activités et leurs emplois en France, et d'accompagner la reprise progressive des activités.