Groupe Flo : AG en vue

Crédit photo © Groupe Flo

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte de Groupe Flo se tiendra le jeudi 24 juin 2021, à 10 heures, au siège social, à huis clos.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 19 mai 2021 (bulletin no60). Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée sont détaillées dans cet avis. Un avis de convocation sera publié au BALO au plus tard 15 jours avant l'Assemblée.