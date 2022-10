Groupe Flo : +63% !

(Boursier.com) — Groupe Flo bondit de 62,9% à 20,2 euros pour sa reprise de cotation, se rapprochant du prix de l'OPR attendue. Le groupe a pris acte de l'accord relatif à l'acquisition de blocs représentant environ 8,87% du capital de Groupe Flo par Groupe Bertrand, son actionnaire de contrôle et de l'annonce de son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur Groupe Flo au prix de 21 euros par action. Groupe Bertrand, actionnaire de contrôle de la société Groupe Flo, a conclu, au travers de Bertrand Invest, un accord avec la société Swisslife Gestion Privée, ainsi qu'avec la société Focal, actionnaire de Groupe Flo, relativement à l'acquisition auprès de plusieurs actionnaires de blocs d'actions représentant un total de 679.062 actions, soit environ 8,87% du capital et 5,19% des droits de vote de Groupe Flo, pour un prix par action de 21,00 euros. A l'issue de cette acquisition, Groupe Bertrand détient 91,94% du capital et 95,19% des droits. Groupe Bertrand a aussi annoncé son intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, au cours du quatrième trimestre 2022, un projet d'OPR suivie par un retrait obligatoire sur les actions Groupe Flo qu'il ne détient pas à l'issue de cette acquisition à un prix identique à celui de l'acquisition.