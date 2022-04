Groupe Flo : 35 ME de chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo s'élève à 35,2 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en progression de +34,7 ME par rapport au 1er trimestre 2021. Groupe Flo rappelle à cet égard que la plupart des restaurants était fermée au 1er trimestre 2021.

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière brute s'élève à 102,3 ME au 31 mars 2022, en hausse de 0,2 ME par rapport au 31 décembre 2021. Au 31 mars 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 48,5 ME pour 54,5 ME au 31 décembre 2021.

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s'élève à 53,8 ME en hausse de 6,2 ME.