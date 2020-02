Groupe Flo : 12 ME de perte en 2019

Groupe Flo : 12 ME de perte en 2019









Crédit photo © Groupe Flo

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo s'élève à 175 millions d'euros en 2019, en progression de +3,7% par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires à périmètre comparable progresse de 3,9% malgré les mouvements de décembre 2019 contre la réforme des retraites.

L'augmentation de marge brute de +3,7 ME à 139,1 ME en 2019 résulte de la progression de chiffre d'affaires. La légère baisse du taux de marge (79,4%) correspond à la volonté du groupe de réinvestir dans la qualité et la générosité de l'offre clients.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 2,3 ME et redevient positif. Il progresse de +6,7 ME par rapport à 2018 (-4,4 ME), dont +6 ME au titre des effets du redressement mené. La 1ère application de la norme IFRS 16 a un impact positif de +0,7 ME. Le résultat opérationnel non courant 2019 est négatif de -7,8 ME. Il intègre notamment les charges liées aux fermetures et aux rénovations des sites Hippopotamus à hauteur de -3,3 ME, des charges de restructuration à hauteur de -1,8 ME et des honoraires de -1,4 ME liés aux cessions d'actifs et à l'Offre Publique d'Achat menée sur le second semestre.

Le résultat opérationnel est une perte de -6,2 ME. Le résultat financier est négatif de -1,8 ME. L'impôt 2019 de -1,5 ME correspond à la CVAE pour -1,8 ME, à l'impôt différé pour +0,3 ME. Le résultat net des activités non poursuivies conformément à la norme IFRS5 s'élève à -2,9 ME (-2,2 ME en 2018).

Le résultat net consolidé à fin décembre 2019 ressort ainsi en perte de -12,1 ME après une perte de -6 ME en 2018. L'écart de -6,1 ME provient pour +6,7 ME du redressement du résultat courant et pour -12,8 ME essentiellement des éléments non courants positifs survenus en 2018, en résultat opérationnel et résultat des activités non poursuivies.

La dette financière nette totale après prise en compte des dettes de location selon la norme IFRS 16 s'élève à 83,9 ME. Les capitaux propres consolidés sont de 14,7 ME au 31 décembre 2019.

Tendances du marché au 23 février 2020

Le chiffre d'affaires du mois de janvier 2020 est en progression par rapport à janvier 2019 sur toutes les divisions. Le chiffre d'affaires au 23 février 2020 est en progression par rapport à février 2019 pour Hippopotamus et pour les Brasseries, et en léger retrait pour les concessions. Toutes divisions confondues, la progression de chiffre d'affaires par rapport à 2019 est supérieure à celle constatée au 31 janvier.