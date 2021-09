Groupe EPC renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité consolidée de Groupe EPC au 30 juin 2021 s'élève à 199 millions d'euros, en hausse de 17,4% par rapport au 1er semestre 2020. Cette évolution traduit l'excellent dynamisme des activités explosifs et démolition partiellement compensé par la forte baisse de l'activité additifs-diesels qui rencontre des difficultés depuis de début de l'année.

Le chiffre d'affaires consolidé (c'est-à-dire hors contribution des sociétés mises en équivalence) au 30 juin s'établit à 182,7 ME (154,8 ME en 2020), en hausse de 17,6% à taux de change et périmètre constants, en ligne avec les perspectives communiquées le 30 juillet 2021.

Le chiffre d'affaires sur 6 mois (hors joint-venture) s'établit en 2021 à 182,7 ME (154,8 ME en 2020) soit une hausse de 17,6%. Les deux zones géographiques participent à cette hausse. Il marque une progression de 4.9% par rapport à 2019.

Le résultat opérationnel courant progresse de 9,7 ME en 2021. Le 1er semestre 2020 avait concentré l'essentiel des impacts de la crise Covid 19 avec notamment les mesures de confinements dans de nombreux pays. Du fait des stocks et du rythme de mise à jour des indices de référence, l'augmentation des matières premières qui est intervenue à partir de janvier n'a que faiblement impacté les comptes du premier semestre. L'amélioration de la rentabilité opérationnelle est particulièrement marquée sur la zone Europe Méditerranée Amérique qui voit son résultat progresser de 8,1 ME

Le résultat opérationnel, après prise en compte des frais liés aux opérations sur le capital (Honoraires, frais d'expertises), s'établit à 10,8 ME contre une perte de -15,2 ME en 2020.

Après prise en compte de l'impôt (-2,9 ME), le résultat net part du Groupe ressort à +5,67 ME au 30 juin (-18,3 ME en 2020).