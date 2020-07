Groupe EPC obtient 23 ME de nouveaux financements

Crédit photo © EPC

(Boursier.com) — Groupe EPC, qui vient d'annoncer la reconduction d'Olivier Obst dans ses fonctions de Président-Directeur général, a par ailleurs obtenu l'accord formel des banques de son pool bancaire (BNP Paribas, SG et LCL) pour mettre en place un PGE de 18 millions d'euros. La BPI lui concède également un prêt atout de 5 ME. Groupe EPC obtient ainsi un total de 23 ME de nouveaux financements.

Groupe EPC explique que sa baisse de chiffre d'affaires, pour les 6 premiers mois 2020, se situera entre -10% et -16% par rapport au 1er semestre 2019. Dans ce contexte, les besoins de trésorerie du groupe à fin 2020 ont été revus à la baisse à 23 ME (28 ME précédemment annoncé).

Le Conseil d'administration du 30 juin 2020 d'EPC SA a confirmé son accord pour la mise en place de ces nouveaux financements. Les formalités de signature de ces prêts sont en cours, les fonds seront mis à disposition courant juillet 2020.