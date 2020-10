Groupe EPC : modification de l'offre de rachat d'E.J. Barbier

Groupe EPC : modification de l'offre de rachat d'E.J. Barbier









(Boursier.com) — Ce jour, Groupe EPC indique que le Conseil d'administration a décidé de ne pas soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de proposition de rachat des parts de fondateur.

Les experts ont déposé un rapport commun sur l'évaluation du taux de conversion des parts de fondateur en actions. L'avenant révèle que 4 Décembre considère que l'impact de la crise sanitaire sur les comptes semestriels d'EPC au 30 juin 2020 et le plan d'affaires révisé intégrant les conséquences prévisibles de la crise Covid 19 constituent un "évènement significativement défavorable".

Les signataires ont accepté d'apporter diverses modifications au contrat pour permettre la réalisation de la transaction, notamment une réduction du prix d'acquisition d'E.J. Barbier. Le prix d'acquisition (pour 100% des actions) d'E.J. Barbier passe de 87,5 à 80,5 millions d'euros. L'avenant précise que ce prix révisé repose sur une valeur de l'action de la société de 363 euros, calculée sur la base d'une parité de 1,30 action pour une part de fondateur. Le projet de rachat des parts de fondateur par la société est abandonné.

En conséquence de la réduction du prix d'acquisition d'E.J. Barbier, l'avenant prévoit que le prix offert dans le cadre de l'OPAS, qui suivra la réalisation de la transaction, est de 363 euros/ action (au lieu de 429 euros/ action initialement).

4 Décembre a l'intention, en cas de réalisation de la Transaction, d'apporter à la société la somme de 5 ME, initialement destinée à financer le rachat des parts de fondateur, afin de consolider la structure du bilan et d'améliorer la trésorerie de la société. Les modalités, juridiques et financières, et le calendrier de cet apport de capitaux seront définis, le moment venu.