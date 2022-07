Groupe EPC met en place un nouveau financement senior

(Boursier.com) — Groupe EPC SA a signé, le 20 juillet, un nouvel accord de financement senior.

Dans la même convention de crédit, cet accord prévoit d'une part, la mise en place avec ses partenaires bancaires BNP Paribas, LCL, HSBC et CIC, d'un Crédit renouvelable confirmé de 30 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans avec 2 options d'extension d'une année chacune. Cette ligne permet notamment de refinancer le Crédit renouvelable existant, qui était tiré à hauteur de 15,5 ME et arrivait à échéance en février 2024.

D'autre part, la convention de crédit prévoit la mise en place avec La Banque Postale Asset Management d'une tranche remboursable in fine d'un montant de 20 ME et d'une maturité de 7 ans. Ce prêt est assorti de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) qui traduisent l'engagement du Groupe EPC en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Cette partie de l'accord vient notamment refinancer les obligations existantes d'un montant de 15 ME, qui arrivaient à échéance en mars 2023.

Ces nouveaux financements renforcent la liquidité du Groupe tout en lui permettant de rallonger la maturité moyenne de son endettement.

"La bonne situation financière du Groupe a permis d'optimiser les conditions contractuelles", explique le management d'EPC.

Ces nouveaux financements, sans sûreté, bénéficient d'une marge améliorée et sont encadrés par un unique covenant de dette nette sur Ebitda.

Les montants de ces lignes de crédit ont été dimensionnés afin de permettre au Groupe EPC de saisir des opportunités de croissance organique ou de croissance externe et de soutenir son plan de développement en France et à l'international.

En séance, l'action Groupe EPC redonne 0,8%, sur les 62 euros.