Groupe EPC : le chiffre d'affaires recule de seulement 1,9% en 2020

Groupe EPC : le chiffre d'affaires recule de seulement 1,9% en 2020









Crédit photo © EPC

(Boursier.com) — La tendance à la reprise amorcée au 3e trimestre se confirme et conforte le scénario de reprise lente anticipé par Groupe EPC. Sur l'ensemble de l'année le recul du chiffre d'affaires s'établit finalement à -1,9%. L'activité consolidée (y compris co-entreprises) s'établit à 368,9 millions d'euros, en baisse de -2,8% par rapport à 2019. La zone Europe Méditerranée explique cette baisse avec une activité en baisse de -3,4%. La zone Afrique Asie Pacifique a connu une croissance de +0,7%.

Le chiffre d'affaires (hors co-entreprises) s'établit à 338,5 ME (345 ME en 2019), soit une baisse de -1,9%. A taux de change et périmètre constants le chiffre d'affaires baisse de -1,5%.

La baisse du dollar américain et des monnaies associées (SAR et AED), et de la livre sterling par rapport à l'euro explique la différence entre les chiffres réels et ceux à taux de change constants. Il n'y a pas eu de variation de périmètre sur l'exercice.