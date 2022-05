Groupe EPC : le CA trimestriel s'est établi à 104,8 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires sur 3 mois (hors joint-venture) du Groupe EPC s'est établi à 104,8 ME, contre 85,8 ME en 2021 soit une hausse de 22,2%, portée en particulier par une zone Afrique Asie Pacifique particulièrement dynamique (+46,4%). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a cru de 20,1%.

La détérioration de l'Euro face aux autres devises (Dollar Américain (et devises associées (AED et SAR)), Franc Guinéen, Dollar canadien et Livre Sterling notamment) ont eu un impact favorable sur le chiffre d'affaires du trimestre. La société NORMAT au Bénin, acquises fin 2021, est consolidée pour la première fois ce trimestre et traitée en variation de périmètre.

Evolution prévisible pour les trimestres à venir

"Malgré un contexte tendu, aucun signe de ralentissement de la demande n'est perceptible.

Le groupe EPC continue donc à travailler à la sécurisation de ses approvisionnements dans des conditions aussi compétitives que possible. L'objectif est de permettre à ses clients de continuer à opérer et croitre dans de bonnes conditions tout en préservant la rentabilité des opérations du Groupe.

Un effort particulier sera porté en 2022 à l'évaluation de l'impact carbone des opérations du Groupe afin de l'inscrire dans un plan climat global d'EPC. Le critère des émissions de gaz à effet de serre est d'ores et déjà un critère pris en compte dans l'évaluation des investissements et des développements du Groupe. Nos logiciels métier intègrent désormais des modules permettant à nos clients de mesurer et optimiser l'impact de nos opérations sur leur propre bilan carbone. EPC a ainsi à coeur de se comporter en acteur responsable dans ses différents métiers en offrant des solutions stables et durables à ses client malgré le contexte macro-économique incertain".