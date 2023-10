Groupe EPC : la dynamique reste forte

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de Groupe EPC (c'est-à-dire hors contribution des sociétés mises en équivalence) s'établit à 242,7 millions d'euros (227,7 ME en 2022), en hausse de 8,4% à taux de change et périmètre constants.

Le résultat opérationnel, après prise en compte des frais de restructuration chez EPC Chemicals ltd (-0,6 ME) s'établit à 19,16 ME contre un profit de 16,86 ME en 2022.

Après prise en compte de l'impôt (-2,4 MEUR), le résultat net ressort en bénéfice à 13,36 ME au 30 juin (12,78 ME en 2022). Le résultat net part du groupe s'établit à 12,56 ME (12,09 ME au 1er semestre 2022).

Perspectives

Les relations de confiance construites tant avec les clients que les fournisseurs d'EPC ont permis au groupe de préserver ses marges tout en assurant un service continu et de qualité.

Alors que le 1er semestre 2022 avait été marqué par la guerre en Ukraine et une envolée du prix des matières premières, le 1er semestre 2023 a été placé sous le signe d'une relative baisse du prix du Nitrate couplée à une inflation sous-jacente qui semble s'installer dans la durée. "Les premiers signes d'une stabilisation du prix des matières premières se matérialisent, nous resterons attentifs à leur évolution au cours du second semestre afin de préserver nos marges", indique Groupe EPC. Qui poursuit : "Dans le secteur des explosifs, il faudra être vigilant à l'impact de la hausse des taux sur l'activité construction qui va se ralentir en particulier sur les marchés européens. Néanmoins, dans le même temps, la dynamique dans le secteur minier et les travaux publics reste forte et continue à apporter des perspectives de croissance rentable pour le groupe".