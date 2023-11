Groupe EPC : la bonne performance du 1er semestre se confirme

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des activités poursuivies (hors joint-venture) de Groupe EPC sur le seul 3e trimestre s'établit à 120 millions d'euros (114,4 ME en 2022), soit une hausse de +4,9%. Toutes les zones géographiques ont contribué à cette bonne performance. Ces chiffres intègrent l'arrêt de l'activité Additifs Diesel (impact 2,9 ME sur le trimestre)

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires (hors joint-venture) s'établit à 362,75 ME soit une croissance de +6% en termes réels et 7,9% à taux de change et périmètre constants (342,09 ME à fin septembre 2022).

Evolution à venir

Le repositionnement initié depuis plusieurs années par EPC vers les marchés en croissance (Canada, Afrique, Moyen-Orient, Malaisie) lui permet de maintenir un rythme de développement soutenu malgré un contexte plus incertain en Europe.

La mise en production de l'usine sur le site Tietto Minerals en Côte d'Ivoire est attendu ce trimestre.

Les équipes d'EPC 2I seront également mobilisées pour le démarrage de la fabrication sur site sur le chantier NEOM en Arabie Saoudite.

La montée en charge des effectifs chez Diogen, société logiciel du groupe se poursuit comme prévu.

La bonne performance réalisée au 1er semestre se confirme, dans un contexte de bonne maîtrise des coûts de production. La baisse des prix matière intervenue depuis mars 2023 s'est interrompue.