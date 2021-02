Groupe EPC fait le point

Crédit photo © EPC

(Boursier.com) — Les données (actuellement en cours de consolidation) reportées par les filiales de Groupe EPC confirment le redressement de l'activité amorcé au cours du 3e trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, la baisse de chiffre d'affaires par rapport à 2019 devrait se situer dans le bas de la fourchette annoncée le 12 novembre 2020, à un niveau proche de -2%.

Les collaborateurs du groupe EPC restent mobilisés pour organiser au mieux les opérations du groupe dans le contexte de pandémie tout en s'attachant à maintenir une qualité de service optimale à ses clients.

Groupe EPC fait également le point sur quelques uns de ses contrats...

Ainsi, EPC Côte d'Ivoire a remporté un contrat pour la fourniture d'explosifs à la mine d'or de Yaouré. Ce contrat exclusif d'une durée de 5 ans concerne la fourniture de l'explosif, des accessoires de tir et des services associés. Il représente un chiffre d'affaires annuel attendu d'environ 5 ME. Une usine modulaire de production dédiée sera construite sur la mine et 3 Unités Mobile de Fabrication (UMF) seront également affectées à l'exécution de ce contrat. Ce contrat minier majeur, le 4e pour EPC en Côte d'Ivoire, renforce la présence du groupe en Afrique de l'Ouest.

D'autre part, fin janvier, le principal distributeur des produits d'EPC dans l'activité additifs diesel a notifié à EPC-UK sa décision de résilier le contrat de fourniture liant les deux sociétés au motif du changement de contrôle indirect d'EPC SA intervenu le 17 décembre 2020. EPC UK estime que cette résiliation est abusive et que le client cherche à renégocier les termes contractuels.

Ce contrat, renouvelé pour une période de 5 ans le 1er janvier 2020, fixe les conditions tarifaires et prévoit des engagements de volumes liant, à la fois, EPC-UK et le client, jusqu'à fin 2024. Depuis plusieurs années, le client n'a pas été en mesure d'acheter les montants prévus au contrat. Des avenants successifs ont été négociés pour ajuster à chaque fois les conditions contractuelles. En l'état, les parties ont engagé des discussions en vue d'un règlement amiable.

En 2020, ce client a représenté pour EPC-UK un chiffre d'affaires de 19,7M GBP soit 77% de l'activité Additifs Diesel. Cette activité dégage une rentabilité opérationnelle faible (Résultat Opérationnel/CA = 2% en 2019).

Enfin, EPC Canada s'est vue notifier l'attribution d'un marché minier important au Nord Québec. Le marché concerne la fourniture d'explosifs, de détonateurs et de services à la mine, pour une durée de 3 ans renouvelable. Le chiffre d'affaires attendu est de 15 M$ CAD pour l'année 2021. Les négociations contractuelles ne sont pas achevées mais l'exécution du marché a d'ores et déjà commencé.