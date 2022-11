Groupe EPC devrait préserver ses marges en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des activités poursuivies (hors joint-venture) de Groupe EPC, sur le seul 3e trimestre, s'établit à 91,6 millions d'euros (69,5 ME en 2021), soit en hausse de 32%. Toutes les zones géographiques ont contribué à cette bonne performance.

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires des activités poursuivies (hors joint-venture) s'établit à 269,9 ME soit une croissance de 29,8% en termes réels et 22,6% à taux de change et périmètre constants.

L'activité déconstruction (destinée à être cédée) ralentit légèrement sa progression ce trimestre avec une hausse de 2,6% par rapport au 3e trimestre 2021. En cumulé, la croissance s'établit à 8,5% par rapport à l'année dernière

De nouveaux financements viennent renforcer la liquidité du Groupe tout en lui permettant de rallonger la maturité moyenne de son endettement. La part in fine de 20 ME a fait l'objet d'une couverture de taux fin juillet 2022. La bonne situation financière du Groupe a permis d'optimiser les conditions contractuelles. Ces nouveaux financements, sans sûreté, bénéficient d'une marge améliorée et sont encadrés par un unique covenant de dette nette sur Ebitda.

Les montants des lignes de crédit ont été dimensionnés afin de permettre au Groupe EPC de saisir des opportunités de croissance organique ou de croissance externe et de soutenir son plan de développement en France et à l'international.

Processus de cession de l'activité Déconstruction engagé

Le Conseil d'administration d'EPC SA indique que dans le cadre de la revue régulière de ses options stratégiques, il évalue périodiquement l'opportunité de réaliser des opérations de croissance externe ou des cessions d'activités. A ce titre la société a informé le marché, le 9 septembre, qu'un processus d'enchères organisé visant une possible cession de son activité Déconstruction a été initié. Cette activité, qui emploie 450 salariés, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 97 ME pour un Résultat Opérationnel Courant de 5,5 ME.

A ce jour, les modalités de cession n'ont fait l'objet d'aucun accord avec quiconque des différents candidats. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l'aboutissement de ce projet de cession.

Evolution prévisible pour le prochain trimestre

Le 3e trimestre a confirmé la bonne tenue des différents marchés du groupe et sa capacité à saisir les opportunités tant dans le domaine minier que dans celui des infrastructures.

La grande volatilité des prix des matières premières et leur évolution différenciée suivant les géographies constituent un défi permanent pour une société industrielle. Le groupe met tout en oeuvre pour garantir une constante disponibilité de ses produits et services, tout en faisant bénéficier ses clients des meilleurs produits au meilleur coût.

Cette exigence de performance permet à Groupe EPC de préserver ses marges tout en poursuivant son développement de manière durable.