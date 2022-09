Groupe EPC : deux contrats importants

(Boursier.com) — Le Groupe EPC a annoncé un contrat de fourniture de produits pyrotechniques et de fabrication sur site d'explosifs avec les chantiers opérationnels CO6 et CO7 du TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin). Les travaux à l'explosifs concerneront environ 18km (soit plus d'un million de m3 de roches à abattre). Le chantier mobilisera plusieurs UMFE. L'ensemble des fournitures et prestations d'un montant cumulé attendu supérieur à 10 millions d'euros viennent de démarrer. Ils s'étendront sur une durée de 5 ans. Par ailleurs, EPC a signé avec la Société Minière de la Lobo S.A, Tietto Minerals un contrat de minage avec fabrication sur site. Le projet Abudjar Gold est situé à Zoukougbeu, dans la région de Daloa, Côte d'Ivoire. Le contrat devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros par an.