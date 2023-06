Groupe EPC : contrat de Forage Minage sur la mine de Goro en Nouvelle-Calédonie

(Boursier.com) — Un nouveau contrat d'une durée de 5 ans a été signé par Kämaän Explo, joint-venture du Groupe EPC en Nouvelle-Calédonie pour la réalisation de prestations de Forage Minage sur la mine de Goro, exploitée par Prony Resources Nouvelle Calédonie.

EPC est associé à un partenaire néo-calédonien depuis plusieurs années au sein de la société Kämaän Explo, gage d'intégration sociale, et d'engagement dans le transfert de compétences auprès de jeunes calédoniens qui sont formés à nos métiers. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté de développement durable du Territoire.

"Notre client Prony Resources NC, acteur de la transition énergétique mondiale, met en oeuvre un procédé de traitement du minerai bas carbone. Il produit du nickel et du cobalt répondant aux plus hauts standards industriels et environnementaux, pour la fabrication des batteries de véhicules électriques", explique Groupe EPC qui poursuit : "Dans un objectif de valorisation optimale du minerai, le groupe EPC contribue à ce développement en apportant son savoir-faire dans des techniques de minage innovantes".