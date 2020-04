Groupe EPC anticipe une activité semestrielle en recul de 20% à 30% par rapport à 2019

Crédit photo © EPC

(Boursier.com) — Le groupe EPC voit son activité ralentir de -2,4% à 90,8 ME sur le premier trimestre 2020 intégrant les tous premiers impacts du COVID 19 notamment en Europe du Sud (France, Italie, Espagne).

Le groupe a décidé de suspendre les nouveaux investissements non-urgents afin de limiter les sorties de trésorerie et de pouvoir éventuellement les réorienter en fonction de l'évolution de la situation.

Au niveau consolidé, l'activité est stable depuis 3 semaines à environ 45% de son niveau attendu à cette période de l'année. Aucun site de production n'a été fermé. A noter néanmoins que les congés et le chômage partiel ont été utilisés immédiatement pour adapter nos équipes à la charge de travail en production, sur les chantiers mais aussi en distribution. A mi-avril ces mesures concernaient 37% de l'effectif total du groupe.

"Pour les mois à venir, on s'attend à une reprise progressive, certains clients nous ayant indiqué qu'ils souhaitaient reprendre progressivement leur activité", explique le groupe. A court terme, le rythme de redémarrage du groupe dépendra beaucoup de la vitesse à laquelle les chantiers de travaux publics et de construction vont reprendre et ce particulièrement sur le marché Français.

Les besoins de trésorerie court terme du groupe sont couverts par les lignes de crédit actuellement en place et les mesures de report d'échéance (sociale, fiscale, sur prêts bancaires). Un impact très significatif est attendu sur le résultat opérationnel du premier semestre.

EPC anticipe aujourd'hui une activité du premier semestre en recul de 20% à 30% par rapport à 2019. A moyen terme, le besoin de trésorerie groupe est aujourd'hui estimé à 28 ME, des discussions sont en cours avec les partenaires bancaires et la BPI pour mettre en place un prêt atout BPI et des prêts PGE pour des montants cumulés équivalent.

Le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de versement de dividende au titre de l'exercice 2019.