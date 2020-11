Groupe EPC ajuste ses prévisions pour l'exercice 2020

Crédit photo © EPC

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2020 de Groupe EPC avait été fortement impacté par les effets du confinement avec un chiffre d'affaires consolidé, c'est-à-dire hors contribution des sociétés mis en équivalence, en baisse de -10,1% par rapport au 1er semestre 2019. En revanche, au 3e trimestre, Groupe EPC enregistre un net rebond d'activité, avec une croissance de près de +10% par rapport à la même période de l'année dernière. Pourtant, ce rebond ne permet pas de rattraper complètement le retard accumulé.

Au 30 septembre 2020, la baisse cumulée du chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice ressort à -3,5% à taux de change et périmètre constants. L'activité consolidée (y compris contributions des coentreprises) sur les 9 premiers mois de 2020 s'établit à 268,4 millions d'euros (281 ME en 2019), soit une baisse de -4,5% par rapport à fin septembre 2019. A taux de change et périmètre constants, l'activité consolidée baisse de -4,2%, en ligne avec les prévisions d'ensemble communiquées le 22 septembre 2020.

Perspectives

Le redressement des activités au 3e trimestre confirme les prévisions du groupe, qui anticipait un retour progressif à la normal sur ses principaux marchés. La 2e vague de l'épidémie est maintenant bien installée notamment en Europe. Le nouveau confinement en France ne s'est pas traduit par l'arrêt de chantier de BTP comme en mars-avril, cela conforte les hypothèses que le groupe avait retenues pour le marché français.

Cependant l'impact de la pandémie à moyen terme reste un sujet de préoccupation notamment sur les activités européennes du groupe. L'intensité et la rapidité des plans de relance mis en place par les Etats auront un impact déterminant.

Par ailleurs, la situation politique tendue dans certains pays africains est susceptible d'avoir des conséquences défavorables sur les activités du groupe sur ce continent.