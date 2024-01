Groupe EPC : acquisition de Vibraquipo et Vibratesting

(Boursier.com) — Le Groupe EPC a scellé hier un accord d'acquisition de 100% des titres des sociétés Vibraquipo et Vibratesting. Vibraquipo est spécialisée dans la conception et la vente d'instruments de mesure pour les mines et carrières, tandis que Vibratesting est spécialisée dans le calibrage de ces instruments de mesure. Les sociétés disposent d'un parc installé important et proposent à la vente des équipements aux meilleurs standards du marché. Vibraquipo, basée en Espagne, est un acteur reconnu au niveau international. Vibraquipo et Vibratesting réalisent un chiffre d'affaires cumulé d'environ un million d'euros pour une "solide rentabilité opérationnelle". Pour accompagner la vente et le développement de ces nouvelles filiales, le Groupe EPC a signé un accord pluriannuel de collaboration exclusive avec le fondateur et cédant de Vibraquipo et Vibratesting. "C'est une reconnaissance de la contribution essentielle d'Ivan del Castillo au développement passé des sociétés qu'il a créées", ajoute EPC. L'opération vient en support au développement des activités de service. Elle permet aussi, grâce aux données collectées, de renforcer la transformation digitale du groupe EPC et l'essor de son activité logiciel.