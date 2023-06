Groupe EPC acquiert la totalité du capital d'ADEX

(Boursier.com) — Le 21 juin, Groupe EPC SA a acquis, directement et indirectement, la totalité du capital d'ADEX SNC auprès de la société EJ Barbier (EJB) pour un prix global de 1 euro.

La société Adex au capital de 150 000 euros, qui emploie 48 salariés, fournit conseil et assistance à EPC dans les domaines : administratif, financier (contrôle de gestion, trésorerie, financement, comptabilité, consolidation, communication financière), juridique et fiscal, ressources humaines, assurance, audit interne, stratégie et développement, marketing, logistique achat, sécurité, santé et environnement.

L'opération permet de rationaliser la structure et le fonctionnement du groupe EPC.

L'opération est intervenue après distribution par ADEX à EJB (95%) et EPC (5%) d'une somme de 1,75 million d'euros pour un résultat distribuable au 31 décembre 2022 de 1.770.361 euros correspondant au report à nouveau au 31 décembre 2022 (1 543 258 EUR)2 et aux bénéfices dégagés en 2022.

La cession a été consentie sous les garanties ordinaires et de droit. L'opération a été autorisée par le Conseil d'administration d'EPC, le 28 mars. Elle sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale annuelle du 28 juin, statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes.