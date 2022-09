Groupe EPC aborde le 2e semestre avec une relative confiance

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de Groupe EPC (c'est-à-dire hors contribution des sociétés mises en équivalence et hors activité abandonnées) au 30 juin s'établit à 178,2 millions d'euros (138,3 ME en 2021), en hausse de 22,5% à taux de change et périmètre constants.

Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies progresse de 3,8 ME en 2022 par rapport au 1er semestre de 2021, à 12,26 ME.

Le résultat opérationnel, après prise en compte des frais liés au processus de cession en cours (-0,5 ME) s'établit à +11,71 ME (+7,8 ME en 2021).

Après prise en compte de l'impôt (-2,4 ME) et du résultat des activités abandonnées +3,8 ME, le Résultat Net part du groupe ressort en bénéfice à 12,1 ME au 30 juin (5,6 ME en 2021)

Perspectives

Le groupe EPC a su gérer d'importants défis au cours du semestre écoulé :

- gérer les conséquences d'une augmentation sans précédent des prix du nitrate d'ammonium, principale matière première du groupe en préservant ses marges sans pour autant perdre ses clients.

- assurer l'approvisionnement de toutes ses implantations géographiques en matière première en multipliant les sources disponibles.

- préparer le renouvellement de son refinancement à moyen terme, préparation qui s'est traduite par la signature d'un contrat de financement de 50 millions d'Euro sur une maturité de 5 à 7 ans, avec une composante environnementale.

En parallèle, EPC est un acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, un effort exceptionnel a été mis pour sur l'établissement d'un bilan carbone du Groupe et la mise en place d'indicateurs pertinents. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie ESG globale.

Par ailleurs la rationalisation des activités du groupe a franchi une étape déterminante avec le déclenchement d'un processus de cession de l'activité déconstruction.

La mobilisation sans faille des équipes d'EPC permet de poursuivre le développement dans le contexte économique particulièrement incertain que nous traversons. Les nombreuses implantations géographiques des activités assurent également au groupe une meilleure résilience dans un contexte de fragmentations des marchés.

Les importantes commandes remportées par le groupe (Chantier Lyon Turin, Mine d'Abudjar) et le bon renouvellement du carnet dans la déconstruction permettent d'aborder le 2e semestre avec une relative confiance. Malgré tout, la situation en Europe reste fragile du fait de la forte poussée inflationniste, de la hausse des taux et surtout des risques de pénuries de matières premières ou d'équipements qui se multiplient.