Groupe EPC : 7% de croissance d'activité en 2019

(Boursier.com) — L'activité consolidée (y compris co-entreprises) de Groupe EPC s'établit à 379,4 millions d'euros en 2019, en progression de +7% par rapport à 2018 (355,03 ME). Les deux zones géographiques, Europe Méditerranée et Amérique d'une part (320,2 ME de chiffre d'affaires) et Afrique Asie Pacifique d'autre part (59,1 ME), contribuent à cette croissance.

Groupe EPC réalise un chiffre d'affaires (hors co-entreprises) de 345,1 ME (322,5 ME en 2018) soit une hausse de +7%. A taux de change et périmètre constants le chiffre d'affaires progresse de +6,7%.