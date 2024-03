Groupe EPC : 3,2% de croissance du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2023, le chiffre d'affaires (hors joint-venture) de Groupe EPC s'établit à 482,3 millions d'euros (467,5 ME en 2022). Cela correspond à une hausse de +4,8% à taux de change et périmètre constant.

La croissance de l'activité consolidée (y compris co-entreprises) du groupe s'établit à 8% sur l'année 2023 dans un contexte de croissance des volumes et de stabilisation des prix de vente.

Groupe EPC indique que le chiffre d'affaires des Additifs Diesels, dont la commercialisation a cessé en juin 2023, est passé de 15,7 ME en 2022 à 7,5 ME en 2023, soit une baisse de 8,2 ME. Sans cet impact la croissance du chiffre d'affaires du groupe aurait été de +6,7% (à taux de change et périmètre constant).

L'activité dans la zone Afrique Asie Pacifique confirme ses excellentes performances avec une croissance de près de 25% à taux de change et périmètre constant. Le dynamisme de la demande dans les chantiers d'infrastructure et l'industrie extractive au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord permettent de largement compenser une conjoncture moins favorable en Europe dans le secteur du bâtiment.