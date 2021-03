Groupe EPC : 18 ME de pertes en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Groupe EPC se monte à 339 millions d'euros en 2020, en baisse de -1,9% par rapport 2019 ROC à 7,4 ME en baisse de 38% par rapport à 2019. Dépréciation des écarts d'acquisition sur l'ensemble de l'exercice de 14,2ME pour prendre en compte l'ajustement des perspectives à moyen terme. Solide flux de trésorerie opérationnels à 40,3 ME grâce à une nette amélioration du BFR.

Le résultat opérationnel courant, qui s'était fortement contracté sur le 1er semestre 2020 (tout en restant positif) à 1,7 ME, s'est nettement rétabli à 5,7 ME sur le 2e semestre, retrouvant ainsi le niveau moyen de 2019. Le résultat opérationnel courant incluant la part des mises en équivalence s'établit à 7,4 ME (11,9 MEUR en 2019 soit une baisse de -38%.

Le résultat net, qui intègre les dépréciations des écarts d'acquisition et d'actifs de 14,2 ME et une charge fiscale de 2,2 ME liée à la moindre activation des déficits reportables, ressort en perte à -18,1 ME.

Structure financière

Dans cette période, le groupe a modifié la structure de son endettement. Grâce au PGE mis en place en France, le groupe a pu obtenir 18 ME de financement moyen terme. Ce montant a été complété par un prêt de 5 ME souscrit auprès de la BPI. Ces nouveaux prêts mis en place qui assurent le financement du programme d'investissement du groupe en 2021.

L'excellente performance réalisée en termes de BFR a permis de réduire très significativement le tirage sur les lignes RCF et le programme d'affacturage. Cette performance est le résultat des efforts très importants accomplis en cours d'année pour accélérer l'encaissement des créances et aussi obtenir des termes de paiement plus favorables sur les affaires.

Au total l'endettement net du groupe a diminué de 15 ME. Les covenants bancaires sont largement respectés malgré la diminution des fonds propres.