Groupe DLSI : Chiffre d'Affaires annuel consolidé en hausse de 0,9% à 196,7 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe DLSI, opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim, s'établit à 196,7 ME au 31 décembre 2022, contre 194,9 ME au 31 décembre 2021, soit une hausse de 0,9% à taux de change courant. Comme constaté lors des deux exercices précédents, l'activité du second semestre 2022 est supérieure à celle du premier semestre.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022 a augmenté de 2,1% (52 ME) par rapport à celui de 2021, sur fond d'une demande vigoureuse contrariée chez certains clients par des difficultés d'approvisionnement en matières premières.

L'année 2022, comparée à 2021, a été marquée par une croissance de 9,7% à l'International qui représente 39,5% du chiffre d'affaires d'ensemble.

L'érosion du chiffre d'affaires France résulte principalement des difficultés de recrutement constatées dans de nombreux secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires International, en progression de 9,7% à taux de change courant, est réalisé principalement en Suisse à hauteur de 39,5% des ventes consolidées. Les autres pays dans lesquels opère le Groupe sont l'Allemagne et le Luxembourg.

Le chiffre d'affaires lié aux activités du nucléaire atteint 16.796 KE à fin décembre 2022, en hausse de 4,6 % par rapport à celui de fin décembre 2021. Les activités de placement sont en augmentation significative (+24%) avec un chiffre d'affaires de 3.034 KE comparé à 2.452 KE au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires des contrats cadres signés avec des grands comptes est de 20,9 ME en 2022, en augmentation de 5% par rapport à 19,9 ME en 2021.

Perspectives : Les activités liées au nucléaire, au tertiaire et l'activité de placement devraient être en progression plus marquée sur l'exercice en cours en France.

Une réflexion se poursuit actuellement quant à la création de trois nouvelles agences spécialisées dans ces activités. Les autres activités en France et à l'International devraient connaître un rythme soutenu en maintenant la politique Groupe de vigilance sur les marges.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels consolidés au 31/12/2022, le 31 mars 2023 (après bourse).