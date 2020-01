Groupe Crit : un quatrième trimestre plus difficile

(Boursier.com) — Groupe Crit affiche un chiffre d'affaires 2019 de 2,489 milliards d'euros, en léger repli de 0,4% par rapport à 2018. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 606,5 ME, en baisse de 4,1% (-3,4% en organique corrigé des jours ouvrés). En France (76,2% de l'activité totale), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel en repli limité de 0,8% à 1,9 milliard d'euros (-0,4% en organique corrigé des jours ouvrés). À l'international, le chiffre d'affaires s'élève à 591,9 ME, en progression de 1% (-2% à périmètre et taux de change constants).

En 2019, la division Travail temporaire & Recrutement (81,8% de l'activité du groupe) enregistre un chiffre d'affaires de 2,03 milliards d'euros contre 2,06 milliards d'euros en 2018. Le groupe continue à dégager un niveau d'activité élevé sur son coeur de métier malgré un environnement de marché plus difficile en fin d'exercice.

Groupe Crit assure que son niveau d'activité enregistré en 2019 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice. Au regard du contexte économique et d'un secteur automobile difficile, le groupe entend maintenir des niveaux d'activité et de rentabilité élevés tant sur la division Travail temporaire & Recrutement que Multiservices. En 2020, le groupe sera particulièrement attentif aux opportunités de croissance externe afin de se renforcer en Europe et aux Etats Unis.