Groupe Crit : résiste aux annonces

(Boursier.com) — Groupe Crit résiste en hausse de 0,4% ce jeudi à 49,55 euros, malgré une activité qui a été lourdement impactée par la crise sanitaire et la mise en oeuvre des mesures de confinement prises sur les différentes zones où opère le groupe. Après un repli de 13% au 1er trimestre -essentiellement dû à l'impact Covid-19 sur l'activité du mois de mars- le Groupe Crit a affiché un chiffre d'affaires en repli de 52,6% au 2e trimestre à 308,3 millions d'euros.

Ce recul, dans un contexte exceptionnel, a été particulièrement marqué sur les mois d'avril et de mai avec des baisses d'activité atteignant respectivement -64% et -56% en organique. A compter du mois de juin, la levée progressive des mesures de restriction s'est traduite par un recul plus limité avec une baisse du chiffre d'affaires de 39% sur la période. Ces évolutions sont conformes aux tendances présentées lors de la publication des résultats annuels 2019. Toutes les activités du groupe, en France comme à l'international, ont été pénalisées par cette situation inédite.

Au final, le chiffre d'affaires de Groupe Crit est ressorti à 814,1 ME au 1er semestre 2020. Il recule de -34,2% en organique et de 33,9% en données publiées.

La fin du semestre a confirmé un redémarrage progressif de l'activité du groupe qui ne peut cependant pas formuler de projections chiffrées pour les mois à venir. Il réaffirme cependant sa confiance dans sa capacité à traverser la crise, fort de fondamentaux solides. Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 57 à 61 euros en restant à l'achat.