Groupe Crit recule malgré la confirmation de la reprise

(Boursier.com) — Groupe Crit perd du terrain (-2,2% à 68,4 euros) au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel de 533,9 millions d'euros, en croissance de 17,1% à périmètre et change constants. Le management n'a pas donné de guidances précises mais a confirmé une dynamique d'amélioration de la croissance et des résultats avec la reprise des secteurs fortement pénalisés (aérien, hôtellerie, restauration...) pour le travail temporaire et la reprise du trafic aérien pour le Multiservices.

Cette publication en ligne n'amène pas Midcap Partners à modifier ses attentes. Toujours convaincus du potentiel de rebond du titre avec l'accélération anticipée de la reprise, aussi bien sur le travail temporaire que sur l'aéroportuaire, le broker confirme son opinion 'achat' avec une cible de 83 euros.

Une publication proche des attentes d'Oddo BHF qui réitère son avis 'surperformer' et son objectif de 85 euros. La valorisation du groupe reste toujours extrêmement modeste comparativement aux références historiques. La prise en compte du CICE à monétiser pour un montant de 57 ME à fin juin 2021, rend ces ratios encore plus attractifs. Le groupe affiche également une décote de plus de 15% par rapport aux principaux comparables, décote qui atteint 40% sur la seule base des ratios VE/EBIT et VE/EBITDA.