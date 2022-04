Groupe Crit publie un CA trimestriel de 523,5 ME, en hausse de 19,7%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 du Groupe Crit est ressorti à 523,5 ME en hausse de 19,7%. A périmètre et change constants, la croissance ressort en hausse de 18,4%. En France, l'amélioration continue de l'activité se confirme avec un chiffre d'affaires trimestriel de 393,4 ME, en croissance de 19,3%. Les activités internationales (près de 25% de l'activité totale) participent également à cette croissance avec une hausse de 15,9% à périmètre et change constants.

Travail temporaire : +11,7%

Dans le travail temporaire (83,9% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du trimestre ressort à 439,0 MEUR (2) en hausse de 11,7% par rapport à la même période de 2021 à périmètre et change constants. Cette progression confirme l'amélioration de l'activité au fil des trimestres dans un marché qui reste marqué par la pénurie de talents.

France : +11,5%

En France (74% de l'activité de la division), le chiffre d'affaires du trimestre atteint 325,0 MEUR en croissance de 11,5% par rapport à la même période 2021, porté en particulier par les secteurs de la logistique, du commerce et de l'agroalimentaire. Cette performance a été réalisée malgré un fléchissement de la dynamique de croissance fin février, conséquence directe de l'évolution du contexte géopolitique.

International : +12,6%

A l'international (26,0% de l'activité de la division), le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 114,1 ME en croissance de 12,6% à périmètre et change constants. Les Etats-Unis affichent une croissance de 16% à périmètre et change constants et les activités ibériques continuent d'enregistrer d'excellentes performances, en croissance de 6,7%.

Multiservices : +72,3%

Le Pôle Multiservices réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 90,2 ME en croissance de 72,3% à périmètre et change constants par rapport au premier trimestre 2021. Cette croissance est pour l'essentiel le fruit d'un retour progressif de l'activité aérienne vers une activité normale.

Les activités aéroportuaires (73,5% du chiffre d'affaires total de la division) confirment leur trajectoire d'amélioration, portée par la reprise du trafic notamment transatlantique. Ainsi, le chiffre d'affaires du trimestre ressort à 66,3 ME contre 33,9 ME en 2021, en croissance de 94% à périmètre et change constants.

Dans ce contexte, le groupe réaffirme sa confiance dans les perspectives d'activité des mois qui viennent avec une division travail temporaire qui reste dynamique et des services aéroportuaires qui devraient se rapprocher de leur niveaux pré-Covid dès cet été.

Prochain rendez-vous avec le Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022, le 20 juillet 2022 après Bourse.