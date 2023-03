Groupe Crit : publication saluée

(Boursier.com) — En hausse de 7,1% à 75,4 euros, Groupe Crit s'offre la tête du SRD au lendemain de son point annuel. La société a réalisé l'an passé un bénéfice net de 70,9 ME, en hausse de 61,4%, pour un chiffre d'affaires en progression de 15% à 2,336 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités et des zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'établit à +13,4%. L'Ebitda est en hausse de plus de 19% à 134,8 millions d'euros. Au 31 décembre, avec une capacité d'autofinancement de 177 ME et une trésorerie nette de 340 ME, le Groupe dispose d'une situation financière solide.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira le 9 juin, le versement d'un dividende de 3,5 euros par action. Avec sa situation financière extrêmement solide, le groupe poursuit en 2023 le déploiement de ses activités avec confiance.

Sur le Pôle Travail temporaire, le début d'année s'inscrit en croissance malgré des conditions économiques contrastées. Sur le Pôle Aéroportuaire, l'activité du début d'année est toujours bien orientée avec un retour à la normale du trafic aérien qui se confirme. Sur les mois de janvier-février, la croissance du chiffre d'affaires dépasse 30%, précise le management.

" Le groupe Crit a une fois de plus satisfait nos espérances en affichant une hausse de son résultat net de 61%. Cette performance est d'autant plus remarquable compte tenu du contexte économique difficile, qui témoigne de la résilience du groupe ", affirme TP ICAP Midcap. Malgré la performance boursière encourageante de ces derniers mois, le broker estime que la valorisation ne reflète pas correctement ses fondamentaux, en particulier compte tenu de sa trésorerie nette abondante. Il maintient ainsi sa recommandation 'achat' avec un objectif de 87 euros.