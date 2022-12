Groupe Crit poursuit son développement international avec l'acquisition de la société OK JOB en Suisse

(Boursier.com) — Le Groupe Crit annonce l'acquisition de la société suisse de travail temporaire et recrutement OK JOB.

Créée en 2012, OK JOB est un acteur reconnu sur le marché du travail temporaire et du recrutement sur lequel il opère avec un réseau de 18 agences. Au titre de l'exercice 2022, la société devrait réaliser un chiffre d'affaires de 105 ME en croissance de 30% par rapport à l'exercice 2021. Son fondateur, Bernard Houche, reste actionnaire minoritaire et continuera d'exercer sa fonction de Directeur Général.

Avec OK JOB, Groupe Crit renforce ses positions sur le marché suisse qui affiche une solide dynamique et réalise une croissance de plus de 8% en 2022 (source : swiss staffing).

OK JOB exerce son activité principalement dans l'industrie et les services tertiaires et permet au groupe de prendre des positions significatives sur les marchés spécialisés que sont l'industrie horlogère et le médical.

Avec cette acquisition Groupe Crit confirme sa stratégie de développement sur le marché européen.

Prochain rendez-vous avec le Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022, le 25 janvier 2023 après Bourse.