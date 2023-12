Groupe Crit : opération italienne appréciée

(Boursier.com) — Suspendu hier, Groupe Crit avance de 3,6% à 75 euros après l'annonce d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de la société italienne Openjobmetis. L'opération, réalisée en numéraire à un prix de 16,50 euros par action, permettrait, dans un premier temps, au groupe français de détenir 57,7% du capital de la firme cotée à Milan.

Groupe Crit prévoit de finaliser l'acquisition en début d'année 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence et l'approbation du Gouvernement italien. Le Président et le Directeur Général de la société ainsi que les principaux cadres dirigeants ont toute la confiance du groupe et conserveront leurs fonctions actuelles.

En cas de réalisation de l'opération, Groupe Crit déposera une offre publique d'achat sur le solde des actions au prix de 16,5 euros par action, offre qui pourrait être suivie d'un retrait obligatoire si les conditions requises sont réunies.

Grâce à cette opération, Groupe Crit devrait dépasser les 3,3 MdsE de chiffre d'affaires annuel sur une base proforma et la part à l'international devrait représenter la moitié de l'activité travail temporaire.