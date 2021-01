Groupe Crit : les activités aéroportuaires subissent de plein fouet la crise

Groupe Crit : les activités aéroportuaires subissent de plein fouet la crise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 1,752 milliard d'euros sur l'exercice, Groupe Crit affiche en 2020 un niveau d'activité en baisse de -29,6% (2,488 MdsE en 2019). Malgré le contexte de la pandémie qui perdure, l'activité s'est progressivement redressée avec un 4e trimestre à -19,8% (-29,2% au 3e trimestre à change constant).

En France, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 1,304 MdE, en amélioration progressive après la fin du 1er confinement et malgré des activités aéroportuaires fortement pénalisées par un trafic resté très faible.

En 2020, le Groupe Crit est resté mobilisé pour assurer la continuité de ses activités auprès de ses clients et de l'ensemble de ses parties prenantes. Il a pris toutes les dispositions pour s'adapter à ce contexte exceptionnel et traverser cette pandémie avec le souci de préserver au mieux ses salariés et son réseau.