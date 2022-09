Groupe Crit : le titre défie la torpeur ambiante

(Boursier.com) — Groupe Crit avance de 2,3% à 61,4 euros en début de séance à Paris, soutenu par une belle publication intermédiaire. Le groupe spécialisé dans le travail temporaire et l'assistance aéroportuaire a dégagé sur les six premiers mois de l'année un EBITDA de 58,6 ME (+34,3%), représentant une marge de 5,2% (+60 points de base par rapport à la même période 2021), pour un chiffre d'affaires en progression de 18,5% à 1,12 MdE, porté par toutes les activités du Groupe et toutes les zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'établit à 17% (+17,9% en France et +14,2% à l'International). Au 30 juin 2022, avec une capacité d'autofinancement de 59,5 ME et une trésorerie nette de 316,5 ME, le Groupe dispose d'une situation financière solide.

Fort d'une situation financière extrêmement solide et d'implantations métiers stratégiques, le Groupe poursuit le déploiement de ses activités avec confiance.

La solide croissance semestrielle permet au groupe d'enregistrer une nette amélioration de ses résultats, un peu mieux que prévu. Au vu du contexte, la visibilité est assez faible pour la fin d'année mais le message délivré est loin d'être alarmiste, le T3 étant notamment attendu encore en croissance, note TP ICAP Midcap, à l''achat' sur le dossier.

Malgré le net redressement des résultats depuis l'année passée, la valorisation reste structurellement modeste à 4,1x le ROC 2022 et 2,7x 2023, note pour sa part Oddo BHF. De plus, le groupe affiche une excellente structure financière avec une trésorerie nette de 316,5 ME. Sauf à intégrer un scénario de récession massive, le broker laisse sa séquence bénéficiaire moyen terme inchangée et réitère son opinion 'surperformance'.