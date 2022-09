Groupe Crit : Le résultat net s'élève à 29,9 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre du Groupe Crit affiche une progression de 18,5% à 1.118,7 ME, portée par toutes les activités du Groupe et toutes les zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'établit à 17% (+17,9% en France et +14,2% à l'International).

Dans le Travail temporaire (83,1% de l'activité de la période), le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 929,3 ME, en hausse de 10,3% par rapport à la même période de 2021 (+8,8% à périmètre et change constants. Cette progression reflète la qualité de la croissance enregistrée par le Groupe au fil des trimestres dans un marché toujours marqué par la pénurie des talents et impacté par les effets des tensions géopolitiques sur le contexte économique.

En France, le chiffre d'affaires atteint 699,2 ME en croissance organique de 8,9% portée en particulier par les secteurs de la logistique et de l'agroalimentaire. Le fort rattrapage des activités impactées précédemment par la pandémie (hôtellerie, restauration, évènementiel, aéroportuaire...) et la bonne orientation du secteur industriel contribuent également à cette dynamique de croissance.

A l'international, le chiffre d'affaires semestriel ressort à 230,2 ME en croissance de 8,4% à périmètre et change constants. Les Etats-Unis affichent une progression de 9,8% à périmètre et change constants tandis que l'Espagne s'est maintenue sur le semestre à un niveau supérieur à 2019.

Le pôle Multiservices (18,2% de l'activité de la période), réalise un chiffre d'affaires semestriel de 203,1 ME en croissance de 87,2% (+86,3% à périmètre et change constants). Cette croissance est pour l'essentiel le fruit d'un retour progressif de l'activité aérienne vers une activité normale.

Les activités aéroportuaires (75,2% du chiffre d'affaires du pôle) réalisent un chiffre d'affaires de 152,6 ME en croissance de 112,8% à périmètre et change constants. Ces chiffres confirment l'accélération de la reprise portée notamment par le trafic transatlantique.

Forte progression des résultats et appréciation des marges

Sur le semestre, le Groupe affiche des résultats en forte progression ainsi qu'une amélioration de ses marges. L'EBITDA progresse de 34,3% à 58,6 ME, représentant une marge de 5,2 (+60 points de base par rapport à la même période 2021).

Sur le pôle Travail Temporaire, l'EBITDA s'établit à 40,3 ME. La marge ressort à 4,3% en progression de 30 points de base par rapport au premier semestre 2021.

Sur le pôle Multiservices, l'EBITDA ressort à 18,3 ME contre 10 ME au premier semestre 2021, soit une marge de 9%.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort à 42,1 ME en progression de 73,8% par rapport au premier semestre 2021.

Le résultat net s'élève à 29,9 ME, contre 11,1 ME un an auparavant intégrant un résultat financier de 2,4 ME et une charge d'impôt sur le résultat de 16,2 ME.

Au 30 juin 2022, avec une capacité d'autofinancement de 59,5 ME et une trésorerie nette de 316,5 ME, le Groupe dispose d'une situation financière solide.

Perspectives

Fort d'une situation financière extrêmement solide et d'implantations métiers stratégiques, le Groupe poursuit le déploiement de ses activités avec confiance.

Sur le Pôle Travail Temporaire, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est attendu en croissance sur l'ensemble du pôle. Dans un contexte actuellement caractérisé par de multiples tensions inflationnistes, la visibilité est encore réduite sur la fin d'exercice.

A l'international, la croissance s'est poursuivie aux Etats Unis au cours de l'été. En Espagne, l'activité s'est maintenue à un niveau élevé malgré l'impact attendu de la réforme du marché du travail, effective depuis janvier 2022.

Dans l'aéroportuaire, l'activité reste bien orientée avec un été 2022 qui a confirmé l'accélération de la reprise du trafic aérien. Le niveau d'activité du mois de juillet a ainsi représenté 90% de l'activité de juillet 2019, année de référence d'avant crise sanitaire.