Groupe Crit : le résultat net 2020 s'élève à 1,5 ME

Groupe Crit : le résultat net 2020 s'élève à 1,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'EBITDA de Groupe Crit s'établit à hauteur de 74,5 ME vs. 170,1 ME, avec une marge d'EBITDA de 4,3% avec 2,5% au premier semestre et 5,8% au second semestre.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 32 ME contre 128,3 ME.

Le résultat net part du Groupe est de 1,5 ME au lieu de 73 ME.

Avec une capacité d'autofinancement restée positive à hauteur de 118 ME, des capitaux propres de 612 ME et une trésorerie nette de 254 ME, Crit estime disposer d'une situation financière solide.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,5 Euro par action avec un paiement le 7 juillet 2021.