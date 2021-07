Groupe Crit : le chiffre d'affaires du deuxième trimestre remonte à 506,7 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme attendu en raison de l'effet de base généré par le premier confinement COVID de 2020, l'activité travail temporaire du Groupe Crit s'améliore très significativement sur le deuxième trimestre avec une croissance de 63,4% (à périmètre et change constants). Sur le pôle multiservices, la progression s'établit à 89,4% (à périmètre et change constants).

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 ressort à 506,7 ME, en hausse de 65,9% à périmètre et change constants après un premier trimestre en recul de 12,5% (à périmètre et change constants).

En France, l'amélioration continue de l'activité se confirme avec un chiffre d'affaires trimestriel de 391,8 ME en croissance de 76,2 %. Les activités internationales enregistrent une croissance de 39,2% à périmètre et change constants.

Dans ce contexte, il convient de rappeler le succès du groupe dans le processus de renouvellement des licences d'assistance aéroportuaire sur les terminaux de Roissy-CdG et d'Orly. En effet, l'intégralité de celles-ci ont été renouvelées pour respectivement quatre et sept ans offrant une solide visibilité sur les perspectives d'activité future.

Avec une dynamique économique qui se confirme mois après mois, le groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à bénéficier à plein de la reprise, fort de ses fondamentaux et d'une situation financière solides.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er Semestre le 14 septembre 2021 après Bourse.