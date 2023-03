Groupe Crit : la situation financière est solide

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 de Groupe Crit affiche une progression de 15% à 2,336 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités et des zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'établit à +13,4%.

Le Groupe affiche des résultats 2022 en forte progression avec un Ebitda en hausse de plus de 19% à 134,8 millions d'euros contre 113,2 ME en 2021. La marge s'élève à 5,8% (5,6% en 2021), soit +20 points de base.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 35% à 101,5 ME (75,3 ME en 2021).

Le résultat net part du Groupe s'élève à 67,9 ME (44,1 ME en 2021), intégrant un résultat financier positif de 2,8 ME et une charge d'impôt de 35,8 ME. Il est en croissance de 23,9% sur l'exercice.

Au 31 décembre 2022, avec une capacité d'autofinancement de 177 ME et une trésorerie nette de 340 ME, le Groupe dispose d'une situation financière solide.

Dividende 2022

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira le 9 juin, le versement d'un dividende de 3,5 euros par action. Le paiement est fixé au 7 juillet 2023.

Perspectives 2023

Avec sa situation financière extrêmement solide, le groupe poursuit en 2023 le déploiement de ses activités avec confiance.

Sur le Pôle Travail temporaire, le début d'année s'inscrit en croissance malgré des conditions économiques contrastées. Sur le Pôle Aéroportuaire, l'activité du début d'année est toujours bien orientée avec un retour à la normale du trafic aérien qui se confirme. Sur les mois de janvier-février, la croissance du chiffre d'affaires dépasse 30%.