Groupe Crit : inflexion confirmée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Crit publie pour son premier trimestre un chiffre d'affaires de 437,4 millions d'euros, en retrait de 13,5% en glissement annuel et de 12,5% à périmètre et change constants. Le CA du travail temporaire s'établit à 388,5 millions, en baisse de 5,9% et de -4,7% à périmètre et change constants. Il s'agit d'une moindre décroissance après une année 2020 lourdement impactée, durant laquelle le chiffre d'affaires avait corrigé de près de 30%. Face à la situation, le groupe a finalisé en 2020 ses plans d'adaptation et réaffirme sa confiance dans sa capacité à bénéficier pleinement de la reprise attendue.