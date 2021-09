Groupe Crit grimpe après un très bon semestre

(Boursier.com) — Groupe Crit grimpe de 3,6% à 75,3 euros en matinée à Paris, les investisseurs saluant la solide publication du groupe spécialisé dans le travail temporaire et l'assistance aéroportuaire. Sur les six premiers mois de l'exercice, la société a dégagé un Ebitda de 43,7 ME, contre 20,2 ME au premier semestre 2020, représentant une marge de 4,6%, contre 2,5% un an plus tôt (+210 points de base). Le résultat net part du groupe s'élève à 11,1 ME contre une perte de 10,1 ME au premier semestre 2020 pour un chiffre d'affaires de 944,1 ME, en croissance organique de 17,2% (+20,6% en France et +7,8% à l'International).

Evoquant des résultats semestriels d'excellente facture, Oddo BHF revalorise le dossier de 80 à 85 euros et confirme son avis 'surperformer'. La valorisation du groupe reste toujours modeste (4,1x l'EBITDA 2022e et 6,2x l'EBIT), en-deçà des références historiques (respectivement 5,1x et 7,4x), ratios encore plus conservateurs après prise en compte de la monétisation du CICE pour environ 70 ME.

Confiant sur la capacité du groupe à fortement profiter de l'accélération de la reprise attendue sur le second semestre, et de manière beaucoup plus marquée sur 2022, Midcap Partners maintient son conseil 'achat' avec une cible rehaussée de 78 à 83 euros. De son côté, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 80 à 85 euros avec un avis à 'surperformer'.