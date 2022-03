Groupe Crit : dividende de 1 Euro par action

(Boursier.com) — Groupe Crit affiche des résultats 2021 en forte progression avec un Ebitda en hausse de plus de 50% à 113,2 ME contre 74,5 ME en 2020.

La marge s'élève à 5,6% contre 4,3% en 2020.

Le résultat opérationnel ressort à 75,3 ME contre 22 ME en 2020, multiplié par 3,4. Le résultat net part du Groupe s'élève à 44,1 ME vs.1,6 ME en 2020.

Au 31 décembre 2021, avec une capacité d'autofinancement de 147,2 ME et une trésorerie nette de 317 ME, le groupe dispose d'une situation financière solide.

Malgré la prudence imposée par le contexte géopolitique, Crit indique poursuivre le déploiement de ses activités avec confiance. Sur le Pôle Travail temporaire, les deux premiers mois 2022 en France ont été dynamiques avec une hausse des effectifs délégués de 13% et une demande toujours soutenue.

Sur le Pôle Aéroportuaire, l'activité continue de s'améliorer en début d'année 2022.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 1 Euro par action avec un paiement le 7 juillet 2022.