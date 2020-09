Groupe Crit : dans le rouge, visibilité limitée

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Groupe Crit abandonne 3,4% à 51 euros au lendemain de la publication d'une perte nette semestrielle de 10,1 ME pour un chiffre d'affaires de 814,1 ME, en repli de 33,9%.Le groupe a largement été affecté non seulement par la baisse du marché du Travail Temporaire mais également par l'effondrement des activités aéroportuaires. "Avec une situation financière extrêmement solide et un coeur de métier qui a démontré sa forte résilience, Groupe Crit est pleinement confiant dans sa capacité à sortir de la crise et à renouer avec sa trajectoire de croissance historique", a indiqué le management.

'Neutre' sur le dossier, Oddo BHF rappelle l'excellente structure financière qui bénéficiera de la monétisation du CICE d'ici à 2022, mais souligne aussi que la visibilité reste limitée, surtout pour les activités Multiservices. A la suite de l'évolution des comparables et d'un abaissement de son WACC (coût moyen pondéré du capital), l'objectif est relevé de 43 à 50 euros.

En dépit d'un manque de visibilité à court terme, Midcap Partners continue d'estimer que l'énorme position de cash net du groupe justifie sa sous-valorisation. Le broker maintient ainsi son opinion 'achat' et son objectif de 61 euros.